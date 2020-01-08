شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العراق يحتاج تكاتف أبنائه لتجنيبه الحرب والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن العراق بلد عربي شقيق، وهو أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها.

وأضاف سموه عبر "تويتر": "ستقف المملكة كما هو عهدها دوماً مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز".