شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: نقف دوماً مع العراق وشعبه والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف سموه، عبر "تويتر": "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".
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