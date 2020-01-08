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نائب وزير الدفاع: نقف دوماً مع العراق وشعبه

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وقوف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف سموه، عبر "تويتر": "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

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