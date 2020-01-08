- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خالد بن سلمان: المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية
المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.
وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.