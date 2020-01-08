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تحذير من ضباب كثيف وتدني الرؤية على الطائف

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2020-01-08

تحذير من ضباب كثيف وتدني الرؤية على الطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

تشهد محافظة الطائف تقلبات جوية تتمثل في تكوّن كثيف للضباب، يسبب تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

في سياق متصل، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، سالكي الطرق بالطائف، طالبًا منهم أخذ الحيطة والحذر.

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وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، يوم غد الخميس، على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضافت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

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