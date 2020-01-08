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شاهد بالصور.. هذا ما تم ضبطه داخل وكر أخطر إرهابي بالقطيف
أسلحة وذخائر متنوعة
متابعات الخليج 365 - القطيف
أعلنت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن ضبطت داخل وكر الإرهابي محمد حسين علي آل عمار بالقطيف أسلحة متنوعة، والمتمثلة في الآتي:
عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين، مبلغ مالي.
وكانت رئاسة أمن الدولة قد كشفت مساء اليوم تفاصيل الإطاحة بالإرهابي آل عمار، حيث تمكنت الجهات الأمنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 12/ 5/ 1441هـ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور محمد حسين علي آل عمار، والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.
وأضافت رئاسة أمن الدولة أنه عند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف؛ ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.
وجددت رئاسة أمن الدولة الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن المطلوبين أمنيًّا أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.
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