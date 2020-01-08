- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة لتجنب الجفاف في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصيحة مهمة لتجنب الجفاف في الشتاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم إهمال شرب الماء في فصل الشتاء؛ حيث يميل الكثيرون للتقليل من شرب الماء بسبب برودة الطقس.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أخطاء شائعة في الشتاء، منها الابتعاد عن شرب السوائل”.
وأضاف الدكتور النمر: “مع العلم أن الشتاء والجو البارد يسبب كثرة التبول وبالتالي زيادة احتمالية الجفاف”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة لتجنب الجفاف في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.