نصيحة مهمة لتجنب الجفاف في الشتاء

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم إهمال شرب الماء في فصل الشتاء؛ حيث يميل الكثيرون للتقليل من شرب الماء بسبب برودة الطقس.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أخطاء شائعة في الشتاء، منها الابتعاد عن شرب السوائل”.

وأضاف الدكتور النمر: “مع العلم أن الشتاء والجو البارد يسبب كثرة التبول وبالتالي زيادة احتمالية الجفاف”.

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