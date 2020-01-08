حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح المستندات المطلوبة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا
منها صك ملكية أو سكن الجامعة أو المعهد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان أي شخص التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “هل الذين أعمارهم تقل عن 22 سنة ينزل لهم حساب متابعات الخليج 365”.
ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “حياك الله، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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