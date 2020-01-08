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شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر عدة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر عدة أيام
خفيفة إلى غزيرة وتتفاوت من مكان إلى آخر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة ممطرة، بداية من غد الخميس، وتستمر لعدة أيام.
وأوضح الحصيني أن الحالة ستشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية والشرقية، بالإضافة إلى دول البحرين وقطر والإمارات وعمان.
وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة إلى غزيرة، وتتفاوت من مكان إلى آخر، مع فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات تبوك، ويسبق ذلك رياح نشطة.
وأبان أن قوة الحالة الممطرة يتوقع أن تكون على الإمارات وشمال عمان، وجنوب شرق المملكة وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.
وأشار إلى احتمالية جريان السيول وتساقط حبات البرد، مع رياح نشطة على تلك المواقع؛ يعقبها انخفاض في الحرارة، مبينًا أن موجة البرودة ربما تكون أقوى من الموجة السابقة.
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