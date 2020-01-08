شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء عاجل وقوي من السعودية ردا على تهديدات إيران .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، عن إجراء عاجل من المملكة العربية السعودية عقب التهديدات الإيرانية.





وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن الجهة المشغلة لناقلات النفط السعودية، علقت مرورها عبر مضيق هرمز، حتى إشعار آخر، في قرار قد تتبعه قرارات مشابهة من دول الجوار.

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أول إجراء عاجل وقوي من السعودية ردا على تهديدات إيران .. شاهد

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وتعد الشركة الوطنية للنقل البحري "البحري"، الناقل الرئيسي للنفط الخام السعودي إلى الخارج، إذ تملك الحكومة السعودية منها نحو 43 %.

وفي وقت سابق اليوم، هددت الحكومة الإيرانية، بضرب القواعد الأمريكية في دول الجوار، بما في ذلك القواعد الكائنة في السعودية والإمارات، ردًّا على أي تصعيد أمريكي ضدها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، ردًّا على سؤال حول احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق: "لن نستهدف دول الجوار بذاتها، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط".

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، حيث يعتبر شريانًا نفطيًّا تمر منه 40% من إنتاج النفط الخام في العالم.

ويرى مراقبون أن إيران من الممكن أن تستخدم مضيق هرمز كأحد أدوات الرد الإيرانية على التصعيد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يوميًّا، وأكبر مصدّر له بمتوسط يومي 6.9 ملايين برميل يوميًّا. وتصدر المملكة 88% من إنتاجها النفطي عبر مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم استهداف قاعدتي عين الأسد وفي أربيل في العراق، ردًّا على اغتيال الرجل الثاني في إيران "سليماني" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.