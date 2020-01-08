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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية يمنية، إن السلطات الرسمية من قبل الجانبين السعودي واليمني وافقتا على تشغيل منفذ حدودي بري ثانٍ بين البلدين في شمال اليمن بصفة دائمة، بهدف تخفيف الضغط الحالي على المسافرين عبر منفذ الوديعة الواقع في محافظة حضرموت، شرق البلاد، وذلك بعد أن تم تشغيل منفذ الخضراء السعودي بصفة مؤقتة في موسم حج العام الماضي.

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عاجل : بشرى سارة للمسافرين والمغتربين.. اتفاق ”سعودي-يمني” جديد على إعادة تشغيل ثاني منفذ بري بين البلدين بصفة دائمة (تفاصيل)



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حيث أعلن محافظ صعدة اللواء هادي بن طرشان الوايلي عن صدور موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على افتتاح منفذ البقع اليمني، ويقابله منفذ الخضراء السعودي بصفة رسمية وبشكل دائم.

وأشار طرشان في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية، إلى ان «القيادة السياسية في البلدين تدرك أهمية منفذ البقع الذي يقابل منفذ الخضراء من الجانب السعودي، من نواحٍ كثيرة جداً أهمها موقعه الجغرافي القريب شمال اليمن، خاصة لسكان صنعاء وصعدة ومأرب والجوف وعمران، حيث تشرفت بتكليفي من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء للتواصل بالإخوة الأشقاء بالجانب السعودي واعتماد تشكيل لجنة من الجانب اليمني برئاسة وكيل محافظة صعدة الشيخ علي أحمد الحماطي ومدير عام الشرطة بالمحافظة العميد الركن محمد أحمد غالب.

وأضاف طرشان أن العمل يجري هذه الأيام على قدمٍ وساق في منفذ البقع اليمني لتجهيزه من حيث الإنارة والسفلتة وبناء المساكن والوحدات السكنية للموظفين، وأيضاً الدخول في المرحلة النهائية لاستكمال التجهيزات الفنية للمنفذ، حتى يواكب جاهزية المنفذ السعودي للبدء فورا في استقبال المسافرين بين البلدين الشقيقين.