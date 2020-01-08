شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن ضربات عسكرية (ليست إيرانية) ستهز السعودية والإمارات وتقلب الأمور رأسًا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المغرد السعودي الشهير، مجتهد، قبل قليل، على الهجوم الإيراني الذي حدث اليوم، على "عين الأسد" في العراق.

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مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن ضربات عسكرية (ليست إيرانية) ستهز السعودية والإمارات وتقلب الأمور رأسًا على عقب



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وكشف مجتهد، في تغريدات رصدها "بويمن"، كشف عن معلومات مهمة بشأن الضربة الإيرانية .

وفجر مجتهد، مفاجأة، بشأن ضربات عسكرية قادمة ستهزالسعودية والإمارات، لكن ستكون إيران قد تبرأت منها، حيث ستنفذها مليشيات موالية لإيران في دول عربية.

وقال مجتهد، : "بناء على هذا "التضليل" تنوي إيران استخدام وكلائها لعمليات ضد السعودية والإمارات وأهداف أمريكية وهي "بريئة".

فيما يلي نص تغريدات مجتهد، كما رصدها "بويمن" :

"‏معلومات فنية عن الضربة الإيرانية

- استخدمت صواريخ محدودة الدقة في التهديف صغيرة الرأس المتفجر

- النوع المستخدم يطلق منه عادة ٣٠ صاروخ دفعة واحدة لضمان الهدف ومع ذلك لم يطلق إلا ١٣

- سقط ثلث الصواريخ في بداية الانطلاق بعطل فني وثلث بمضادات الصواريخ والباقي خارج محيط القاعدة.

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تابع معلومات فنية

يملك الإيرانيون أفضل من هذه الصواريخ بكثير، سواء من ناحية الدقة أو من ناحية حجم الرأس المتفجر، لكن يبدو أنهم تعمدوا استخدامها حتى يشبعوا رغبة الانتقام الإيرانية دون أن يقتلوا أمريكان.

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بعض المعلومات الاستخبارية عن الضربة الإيرانية

- إيران أبلغت العراق بالضربة قبل وقوعها ثم وصل الخبر للأمريكان لكن لم يتضح إن كان وصل من خلال عملائهم أو قصدا بموافقة إيران

- كان لدى الأمريكان خبر قبل التسريب العراقي لكن دون تحديد الوقت وجاء التسريب العراقي ليكمل الصورة لديهم.

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الخطوة التالية

- أعلن ترمب أن رده هو فقط مزيد من العقوبات

- أعلنت إيران أنها لن تصعّد

- تعتبر إيران نفسها الآن بريئة من أي عمل ضد الأمريكان يقوم به غيرها

????????مهم جدا????????

- بناء على هذا "التضليل" تنوي إيران استخدام وكلائها لعمليات ضد السعودية والإمارات وأهداف أمريكية وهي "بريئة".