شاهد.. “ديربي الإثارة” يعود للواجهة في “منافسات الصفر” ويقفز بالقوة الشرائية 1000%

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، أمس الثلاثاء، عودة “ديربي الإثارة”، كما سماه عدد من هواة الإبل، بين مالك الإبل “الصفر” المواطن السعودي هلال عائض الشيباني، والكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ ما تسبب في القفز بالقوة الشرائية بالمهرجان إلى 1000%، وشكّل تنافسًا شريفًا بين الجماهير الحاضرة. وعاد “ديربي التنافس” الشريف بين المشاركين الذي احتضنته الصياهد أمس الثلاثاء، بمسيرات ضخمة رافقت المنقيات، وسط تفاعل طريف ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت خلاله الجماهير تشجيع المنقيتين.

وكان التنافس بين “الدغيثر” و”الدبوس” حاضرًا بين الطرفين في المنافسات السابقة، وساهم في رفع أسعار فرديات الإبل الصفر، حتى وصلت إلى ملايين الريالات، وأوجد لتلك الفئة من الإبل جمهورًا كبيرًا للغاية، أصبح يتابع أخبارها وصفقات شرائها، ويحضر مسيرات عرضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وتستعرض غدًا الخميس ست منقيات من فئة الصفر أمام لجنة التحكيم، وتتنافس على “بيرق المؤسس”، وتضم كلًّا من: “الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، ومحمد عبدالله علي العامري، وهلال عايض دغيثر العتيبي، ومحمد ناصر حسن العجمي، ومحمد فواز الويط الحارثي، وغازي صالح بن مشنوطه العتيبي”. وفي شأن ذي صلة، أكد عدد من باعة المحلات في شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ ارتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين بنسبة 1000%، مشيرين إلى أن أرباح العشرين يومًا الماضية تم الحصول على مثلها في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر.