قضية فساد تنهي عقود موظفين في “جدة داون تاون”

كشفت مصادر إعلامية، أن مجلس إدارة مشروع «جدة داون تاون» رصد أوجه فساد باستغلال أحد القيادات السابقة لصلاحياته بتوظيفه لأقربائه غير المؤهلين ضمن فريق الإدارة العليا والإشرافية على المشروع. وعلى إثر نتائج التحقيق، قررت إدارة المشروع إنهاء عقودهم مستندة على أن توظيفهم تم بطرق غير نظامية وأنهم ليسوا مؤهلين لتلك الوظائف العليا، مؤكدة أن التعيينات القادمة ستتم وفقاً لمعيار الكفاءة فقط، وفقاً لـ«العربية نت». وأصدرت إدارة المشروع بعد التحقيق عدة قرارات أهمها إعادة تقييم كافة التعيينات السابقة، وسعودة الإدارات العليا والإشرافية بالكامل، وسعودة الوظائف الفنية بنسبة 75 في المئة، بالإضافة إلى توفير 1256 وظيفة للسعوديين اعتباراً من شهر أبريل القادم.

يُذكر أن مجلس إدارة مشروع «جدة داون تاون» أصدر قبل أيام قراراً بتعيين المهندس عمر الزهراني مديراً تنفيذياً (مكلفاً) بصفة مؤقتة، لحين تعيين مدير تنفيذي جديد أو قرار بالتمديد له. وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون تاون الجديدة». ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.