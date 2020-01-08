بعد اتهامه بالإساءة لـ سبت العلايا.. من هو الشاعر سفر الدغيلبي؟

أثار الشاعر سفر الدغيلبي جدلا واسعا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بالإساءة لأهالي بلقرن وسبت العلايا خلال إلقائه قصيدة أمام جمهور غفير، أدى إلى تدخل أمير منطقة عسير في القضية وصدور أمر بضبطه وإيقافه من قبل الجهات الأمنية.

ويعد الشاعر سفر بن سعد الدغيلبي العتيبي، والمكنى أبو سعد، واحداً من أشهر شعراء المحاورة الشعبية في المملكة ، حيث اعتاد المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية داخل المملكة وفي دول الخليج.

ولقب الشاعر سفر بألقاب عديدة من قبل جمهوره السعودي منها ”أسطورة المحاورة“ و“شاعر هذا الزمان“، و“سيد القمة“، قبل أن يواجه اتهامات من قبل سعوديين بـ“الإساءة“ على خلفية قصيدته الأخيرة خلال محاورة شعرية.

ولعب الدغيلبي دورا في تطوير شعر المحاورة، حيث نجح في إضافة تقنيات جديدة للموروث الشعري الشعبي، بزيادة قوافي البيت الواحد من قافيتين إلى أربع قوافي، كما أدخل الإيقاع التقني من خلال استخدام الدفوف، وهي تجربة لاقت نجاحا في المملكة.

ويمتلك الشاعر السعودي قاعدة جماهيرية واسعة، حيث يتابعه على حسابه في ”تويتر“ ما يزيد عن 31,000 شخص، كما يتابعه في قناته على ”يوتيوب“ أكثر من عشرين ألف متابع.