الملك يتسلم أوراق اعتماد سفراء 8 دول

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من سفير كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير تشيلي خورخي داكاريت، وسفير كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير المجر بالاش شلماسي، وسفيرة الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير موريتانيا سيدي عالي سيدي عالي، وسفير موريشيوس شوكت علي سودهن.

ترحيب

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

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وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضور

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.