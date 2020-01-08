فقد تسلم أوراق اعتماد كل من سفير كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير تشيلي خورخي داكاريت، وسفير كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير المجر بالاش شلماسي، وسفيرة الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير موريتانيا سيدي عالي سيدي عالي، وسفير موريشيوس شوكت علي سودهن.
ترحيب
رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.
من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حضور
حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يتسلم أوراق اعتماد سفراء 8 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.