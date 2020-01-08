أمن الدولة: أسلحة وذخائر بحوزة المطلوب آل عمار

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقا للبيان المعلن عنه بتاريخ 29/ 1/ 1438، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنيا، الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص، ومنهم المطلوب على تلك القائمة محمد حسين علي آل عمار، فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة صباح الثلاثاء 12/ 5/ 1441، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع في حي البحاري بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وكان يوجد داخله المطلوب المذكور والمتورط في كثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف، مما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في التالي: 1 ـ كوع متفجر 2 ـ سلاح واحد من نوع رشاش 3 ـ 2 مسدس جلوك 4 ـ 464 طلقة رشاش حية 5 ـ 160 طلقة مسدس حية Advertisements 6 ـ 5 مخازن مسدس مذخرة 7 ـ 13 مخزن رشاش مذخرة 8 ـ سكين واحدة 9 ـ مبلغ مالي



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