القصاص من قاتل بالباحة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة المخواة بمنطقة الباحة. وأوضحت الوزارة أن علي بن عطية بن هيازع آل عطاف الغامدي «سعودي»، أقدم على قتل سعد بن علي بن أحمد العمري الزهراني «سعودي»، وذلك بإطلاق النار عليه مما نتج عن ذلك وفاته. وقال البيان: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم إلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني.



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