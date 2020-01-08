

الشقيق 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

اجتمع محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم برئيس المجلس البلدي في الشقيق غريب ياسين وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.

واستعرضت خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في المركز وسبل تطوير التنمية السياحية على الشاطئ وجهود البلدية في خدمة الزوار خلال موسم الربيع، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال المجلس للسنة المالية ١٤٤١/١٤٤٠هـ وتقارير الأعضاء في الجولات الميدانية لمتابعة مستوى النظافة، وَاقترح تسمية الأحياء الداخلية في الشقيق وتحسين وتجميل مداخل الأحياء وتقديم الخدمات البلدية التي يحتاجها زوار شاطئ الشقيق السياحي.

//انتهى//

22:30ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة الدرب تستعرض فرص الاستثمار والسياحة في الدرب ومركز الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.