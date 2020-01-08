«السديس» يشيد بالأجهزة الأمنية بعد القبض على إرهابي

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نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، بالانجاز العظيم الذى حققته الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإرهابية بالمنطقة الشرقية لتورطه في استهداف دورية أمنية وإطلاق النار على رجال الأمن.
وأكد أن هذا الإنجاز تم بفضل الله، ثم بجهود قادة البلاد- حفظهم الله- في مجابهة فئات من الحاقدين على المملكة لتمتعها بخصائص فريدة والتزامها منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها.
وأشار إلى أن نجاح المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب يأتي عن تجربة رائدة تحظى بكل التقدير دولياً ومحلياً لمعالجتها الناجحة.
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