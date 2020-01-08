- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم صور.. رئاسة أمن الدولة تعلن تفاصيل ضبط أخطر إرهابي في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. رئاسة أمن الدولة تعلن تفاصيل ضبط أخطر إرهابي في القطيف
بعد تبادل إطلاق نار
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت رئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت ولله الحمد صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور محمد حسين علي آل عمار، والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.
وأضافت رئاسة أمن الدولة أنه عند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.
وأوضحت رئاسة أمن الدولة أنه ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في الآتي:
عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين، مبلغ مالي.
رئاسة #أمن_الدولة تجدّد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رئاسة أمن الدولة تعلن تفاصيل ضبط أخطر إرهابي في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.