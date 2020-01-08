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التشهير بمنشأة روجت موادّ غذائية منتهية الصلاحية بمكة

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2020-01-08

التشهير بمنشأة روجت موادّ غذائية منتهية الصلاحية بمكة

لا تحمل أي بيانات تجارية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة في الأغذية والمشروبات بمكة المكرمة، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل أي بيانات تجارية؛ حيث اشتملت الكميات المضبوطة على حبوب الشوربة ومعمول وشابورة وفشار؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

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