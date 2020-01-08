تعاون ثنائي بين التخصصات الصحية والمعهد الوطني بالإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أبرمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التعليم الإماراتي حسين الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة أمينها العام الدكتور أيمن عبده، ومن جانب المعهد أمينه العام الدكتور محمد الحوقاني.

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وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوفرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة، والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

من جهته أوضح الأمين العام للمعهد الدكتور محمد الحوقاني، أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبرا عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.