22 مشروعا متميزا لشباب القصيم بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في مكتبه بمقر الإمارة أمس الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في النسخة الثانية من مسرعة «مسك 500» بتنظيم من مبادرة «مسك الابتكار»، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم، بمشاركة 150 شابا من المنطقة، حيث قدموا 22 مشروعا مختلفا وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، والتي تعنى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع «500 ستارت أبز»، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

ورحب أمير القصيم بهم، متمنيا لهم التوفيق، وأن تكون هذه الجائزة التي حققوها دافعا ومحفزا لهم في النجاح والتميز في مجالات استثمارية عدة، لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيدا بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مثمنا ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء الوطن.

الفائزون بالمراكز الأولى في معسكر مسك: