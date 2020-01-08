عمال النظافة في بلجيكا يطالبون بزيادة الأجور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دخل عمال النظافة في بلجيكا أمس في إضراب عن العمل للمطالبة برواتب أعلى. وقالت بيا شتالبيرت، من اتحاد النقابات العمالية «هذا هو حدث تاريخي لهذا القطاع».
وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» ومحطة «بي آر إف» الإذاعية بأن عمال النظافة، الذين يتم دفع رواتبهم بما يسمى بشيكات الخدمة عند العمل في منازل خاصة، يطلبون زيادة أجورهم بنسبة 1.1%.
وتم التفاوض بشأن الزيادة منذ عام، لكن أرباب العمل رفضوا زيادة الأجور. وفي بلجيكا تدفع أجور نحو 145 ألف عامل، معظمهم من الإناث، بشيكات الخدمة التي تدعمها الدولة.
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