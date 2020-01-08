باحثون يطورون أقوى بطارية كبريت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ كلايتون/ دريسدن

قال باحثون من أستراليا إنهم نجحوا في تطوير أكفأ بطارية ليثيوم كبريت حتى الآن. وبحسب جامعة موناش بمدينة كلايتون القريبة من مدينة ملبورن الأسترالية، أمس فإن كفاءة البطارية التي يعاد شحنها تفوق كفاءة البطارية الرائدة في الأسواق حاليا بواقع أكثر من أربع مرات.

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وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذه البطارية، التي لا تزال في طور التطوير في المختبر، تعتمد على أقطاب كبريتية قوية جدا أعلن عنها فريق الباحثين بقيادة ماهدوخت شايباني، الباحثة بالجامعة، في العدد الحالي من مجلة «ساينس أدفانسيس».

يشار إلى أن بطاريات ليثيوم كبريت أكثر خفة وأقل ثمنا من بطاريات أيون الليثيوم، إضافة إلى أن إنتاجها أقل تكلفة، ويمكن أن تصنع بشكل صديق للبيئة، حسبما أوضح معهد فرانهوفر الألماني لتقنية المواد والأشعة، بمدينة دريسدن اليوم، والذي شارك في تطوير البطارية الجديدة.

وأكد المعهد أن هذه التقنية واعدة جدا ولكنها لا تزال تحت التطوير، «وستكون التطبيقات الأولى لهذه التقنية فيما يتعلق بجانب خفة الوزن، على سبيل المثال في الطيران»، حسبما أوضح هولجر ألتهوس، رئيس قسم تقنيات البطاريات والأسطح الكيماوية بالمعهد الألماني، مشيرا إلى أن بطاريات ليثيوم كبريت تتمتع بقدرتها على تخزين طاقة أكثر من طاقة بطاريات أيون الليثيوم رغم أن وزنها ربما كان وزن هذه البطاريات نفسه، ولكن حجمها أكبر من حجم بطاريات أيون الليثيوم.