عقاقير جديدة لفك شفرات لسم الأفاعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف باحثون معلومات جديدة لتطوير عقاقير جديدة لفك الشفرة الجينية لسم الأفاعي، من بينها مسكنات مخفضة لضغط الدم، «حيث ستجعل المجاميع الجينية الفائقة للأفاعي السامة من الممكن تطوير دليل توضيحي شامل للجينات السمية التي تفرزها الغدد المسؤولة عن إنتاج السموم، والتي يمكن استغلالها في تطوير أمصال صناعية مضادة أو تركيبات بعينها».

وعثر الباحثون في المجموع الجيني لأفعى الكوبرا، أثناء دراستهم للغدد السمية لهذه الأفعى، على 139 جينا مسؤولا عن إنتاج مواد تعود لـ33 عائلة من عائلات المواد السمية.