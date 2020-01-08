سقوط سيدة روسية من ارتفاع 5 أمتار خلال حفل أولمبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ جنيف تعرضت سيدة روسية لإصابات بالغة الخطورة إثر سقوطها من ارتفاع خمسة أمتار خلال بروفة لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي تحتضنها مدينة لوزان. Advertisements وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن «اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد لوزان 2020 تتمنيان الشفاء العاجل لها». وتعرضت السيدة البالغة من العمر 35 عاما، والتي تمارس التزلج على الجليد، للإصابة خلال البروفة التي أجريت أمس الأول. وسيجرى حفل افتتاح الدورة اليوم وتتواصل منافسات أولمبياد الشباب الشتوي حتى 22 يناير الجاري.



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