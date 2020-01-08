السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بمواجهة تجمع العدالة والفيحاء، فيما يشهد يوما الجمعة والسبت 3 لقاءات في كل يوم، على أن تسدل الجولة ستارها الاثنين المقبل بمواجهة وحيدة.
فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يستضيف فريق العدالة عند الـ5:45 مساء اليوم نظيره الفيحاء، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر برصيد 8 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر بـ16 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر العدالة والفيحاء يدشنان الجولة الـ14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.