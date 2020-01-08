العدالة والفيحاء يدشنان الجولة الـ14

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بمواجهة تجمع العدالة والفيحاء، فيما يشهد يوما الجمعة والسبت 3 لقاءات في كل يوم، على أن تسدل الجولة ستارها الاثنين المقبل بمواجهة وحيدة.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يستضيف فريق العدالة عند الـ5:45 مساء اليوم نظيره الفيحاء، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر برصيد 8 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر بـ16 نقطة.