شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق السعودي الإماراتي» يستعرض مبادراته في 6 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التربية والتعليم الإماراتي حسين إبراهيم الحمادي بمقر وزارة التعليم في الرياض اليوم, الاجتماع الثالث للجنة التنمية البشرية التكاملية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بوزير التعليم الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، التي تعكس عزم القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي يخطو بثبات نحو التكامل، والتنسيق المشترك لخدمة مصالح ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن الاجتماع يستعرض المنجزات المرحلية للجنة التنمية البشرية في مجالاتها الستة (التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب والفضاء)، موضحاً أن هذه المنجزات بدأت بتوقيع اتفاقيات بين عدد من الجامعات السعودية والإماراتية، واتفاقيات ضمن مبادرة منظومة التعليم الرقمي، وفي مجال التدريب المهني والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى ما جرى توقيعه اليوم من اتفاقيات في المجالين الإعلامي والصحي.

وأوضح أن الاجتماع يستكمل متابعة سير العمل في المبادرات المعتمدة لضمان تنفيذها، ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها ورفع التوصيات والتقارير للجنة التنفيذية للمجلس.

من جانبه نوه وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق الانسجام مع الإستراتيجية الوطنية لرؤية الإمارات ورؤية المملكة 2030.

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وتطرق خلال حديثه إلى حجم المبادرات والمنجزات المتحققة والمدرجة ضمن أعمال ومسؤوليات لجنة التنمية البشرية، ودورها في بناء الإنسان، وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في شتى مجالات تنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن لجنة التنمية البشرية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يضطلع بمهام وأدوار تكاملية عظيمة في مجالات متعددة وطموحة، مثل الصحة والشباب والرياضة والفضاء والتعليم والثقافة.

وأشار إلى أن سقف الطموحات عال في تحقيق النجاح والتكامل لتحقيق رؤى القيادة والشعبين في البلدين الشقيقين؛ لنصبح عبر المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة رواد المنطقة ونموذج عالمي في التكامل والتعاون والنجاح.

بعد ذلك قدم منسقو مبادرات لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الستة عرضاً عن الإنجازات والمستجدات والتحديات والحلول المقترحة في المبادرات في الدورات السابقة، كما قدموا عرضاً عن المبادرات والمشاريع المستقبلية والمقترحة التي ستقدم ضمن أعمال الدورة الثالثة للمجلس، فيما نوقش الاعتراف الأكاديمي المتبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل للمجموعة الأولى من الجامعات من الطرفين.

إثر ذلك شهد وزير التعليم السعودي ووزير التربية والتعليم الإماراتي توقيع اتفاقية بين شبكة قنوات وزارة التعليم (عين) مع مركز الإعلام التربوي الإماراتي، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الإمارات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المشتركة بين البلدين في المجالات الصحية.