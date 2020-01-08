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طقس الخميس.. توقع هطول أمطار ونشاط للرياح بعدة مناطق
يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، يوم غد الخميس، على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضافت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
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