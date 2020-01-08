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إصابة امرأة في حادث مروري بجدة

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2020-01-08

إصابة امرأة في حادث مروري بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أسفر حادث تصادم في حي الجامعة بمحافظة جدة، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة امرأة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن وقوع حادث اصطدام مركبتين في حي الجامعة بمحافظة جدة، نتج عنه إصابة امرأة.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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