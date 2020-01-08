حرس الحدود بعسير ينقذ طفلة من الغرق بمركز الحريضة

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - عسير

تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي، التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 1441هـ، من إنقاذ طفلة من الغرق.

Advertisements

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد، على الشاطئ والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شاهد أفراد الدورية طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذها من قبل غواصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، وحالتها الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على