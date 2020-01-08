أمين عسير : الواجهة البحرية منجز وطني ينبغي الحفاظ عليه

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية بمركز الحريضة، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يعتبر واحدًا من مفاخر الوطن في مشروعات الشواطئ ومنجزات السياحة الوطنية وجهة شاطئية لقضاء أحلى اللحظات مع الأسرة بين المسطحات الخضراء والدروب الفسيحة والجلسات الشاطئية والفعاليات المختلفة التي تآزرت فيها كل الجهات لتحقيق تطلعات الزوار.

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وأوضح “الحميدي” أن كل مواطن تقع عليه المسؤولية في الحفاظ على هذا المشروع لأنه من الممتلكات العامة وليست الخاصة، فهو يعتبر ملكًا للجميع بما ينبغي الحفاظ عليه من المخربين والعابثين والذين لا يحملون أدنى مسؤولية باستهتارهم وتخريبهم لتلك المنافع العامة التي تكلف الدولة تكاليف كبيرة في الإنشاء أو الصيانة، مؤكدًا على أن الحفاظ عليها يسهم في استمرارها بالشكل اللائق ويوفر على الدولة كذلك الكثير من الأموال.

وأضاف “الحميدي” أن أمانة المنطقة تمضي قدمًا في مواصلة الحملات التفتيشية على كافة المنشآت والمحلات في مثل هذه المواسم الترفيهية والسياحية لعدم ترك مجال من أصحابها والقائمين عليها للتلاعب بالمستهلكين وأنه يتم تطبيق العقوبات على الفور بحق المخالفين للنظام بكل قوة وحزم خاصة مع ازدياد أعداد القادمين إلى تهامة عسير للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

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