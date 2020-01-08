رئيس هيئة الرياضة يزور القاسمي بعد انقلاب سيارته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس اتحاد السيارات الأمير خالد بن سلطان، السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي المشارك برالي داكار السعودية 2020، للاطمئنان على سلامته، بعد الحادث الذي تعرض له أمس خلال المرحلة الثالثة من السباق، متمنين له الشفاء العاجل وحظا أوفر في السباقات القادمة.

واضطر القاسمي للخروج من السباق بعد انقلاب سيارته مرات عدة، إلى أن تحطمت كليا، بينما كان السائق الإماراتي ثامنا في الترتيب، لتنتهي مغامرته في داكار السعودية 2020 مبكرا من المرحلة الثالثة التي بدأت وانتهت في نيوم شمال غرب المملكة.