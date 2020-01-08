التاريخ ينحاز إلى برشلونة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عندما يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ستكون جماهير كرة القدم الإسبانية خاصة وجماهير الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم على موعد مع جولة جديدة من سلسلة المواجهات بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفريقان في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام هذه المرة بنظام مغاير عما كانت عليه في الأعوام الماضية منذ بدء إقامتها بشكلها المعتاد في 1982.

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وعلى مدار 35 نسخة سابقة من بطولة السوبر الإسباني تعددت المواجهات بين برشلونة وأتلتيكو، حيث التقى الفريقان خمس مرات سابقة وكانت الغلبة لبرشلونة الذي حقق الفوز في أربع من هذه المواجهات مقابل نصر وحيد لأتلتيكو.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني برصيد 13 لقبا، كما خسر الفريق اللقب في عشر نسخ ليكون رقما قياسيا سلبيا له أيضا، علما بأن أحدث ألقاب الفريق في السوبر كان في النسخة الماضية عام 2018.

وفي المقابل توج أتلتيكو بلقب السوبر مرتين اثنتين فقط في 1985 و2014 ، لكنه خسر لقب السوبر أربع مرات، كانت جميعها في مواجهة برشلونة.