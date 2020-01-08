لا ضحايا بين قوات أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ ستوكهولم

أعلن مسؤولون عسكريون في منطقة شمال أوروبا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين قوات دول الشمال في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.

ولدى الدنمارك حوالي 130 جنديا والنرويج 70 جنديا في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، بينما لدى السويد حوالي 70 جنديا وضابطا في شمال العراق.

والقوات متمركزة في العراق ضمن بعثات التدريب، تحت قيادة عملية «العزم الصلب»، التي تهدف إلى دعم قدرات القوات العراقية على المدى الطويل لمواجهة عناصر تنظيم داعش.