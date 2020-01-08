الصين تدعو إلى ضبط النفس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ بكين

دعت الصين الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وذلك بعد القصف الإيراني لقاعدتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، إن «الوضع الحالي في الشرق الأوسط معقد وحساس، وندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس».

وحث على حل الصراع من خلال «الحوار والمفاوضات والطرق السلمية الأخرى». وأشار إلى أن الصين ستواصل مراقبة الوضع والتواصل مع جميع الأطراف.