اشتباك سوري وتعزيزات في إدلب وحلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أعلنت القوات الحكومية السورية وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع معارك متواصلة مع قوات المعارضة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية «أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة حلب شمال سوريا، بعد القصف الذي تعرضت له مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي».

من جانبه أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر أن «مئات الجنود من القوات الحكومية السورية والإيرانية والروسية، وعشرات الدبابات والآليات العسكرية، وصلوا إلى منطقتي الحاضر وعبطين في ريف حلب الجنوبي».