نجران تشجع رياضة المشي بمجمع الملاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

قطعت أمانة منطقة نجران شوطا كبيرا في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع ممشى مجمع الملاعب في حي الفهد.

Advertisements

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن عيبان، في بيان أمس، أن الممشى الجديد يبلغ طوله 2070 م، بعرض 5 م، ووفر على امتداده مواقف طولية للسيارات، وأعمدة إنارة ديكورية بطول 6 م، إضافة إلى أعمال التشجير والكراسي، وتخصيص أماكن لحاويات النظافة.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال البلدورات والتمديدات الزراعية والكهربائية وقواعد أعمدة الإنارة، وجار العمل في إنترلوك الموقف في المشروع الذي يأتي ضمن مشاريع «أنسنة المدن» لتحفيز ممارسة رياضة المشي والترويح عن النفس والاستمتاع بالخدمات وزيادة المتنفسات في أحياء المدينة كافة.

وأكد حرص الأمانة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاريع المتميزة، انطلاقا من استراتيجيتها في تحسين الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات للسكان والمجتمع، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وفقا لرؤية 2030.