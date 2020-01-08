56 ألف سعودي استفادوا من التثقيف المهني الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تجاوزت أعداد المستفيدين من بوابة التثقيف والإرشاد المهني الالكترونية «سبل» في العام الماضي 2019م، نحو 56 ألف سعودي وسعودية، استفادوا من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها البوابة للطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، حيث تهدف البوابة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل.وأُطلقت أخيرا بوابة سبل المطورة التي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، وتهدف إلى توفير بيئة الكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل.



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