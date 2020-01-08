تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بأم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس، بمقر الطالبات بحي الزاهر، مبنى «ز» لطالبات الدراسات العليا، بعد انتهاء مشروع تأهيل المبنى، بإشراف معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وتنفيذ شركة وادي مكة العقارية، بحضور عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، والرئيس التنفيذي لوادي مكة الدكتور وديع برقاوي.

واطلع مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي على 18 قاعة دراسية و4 معامل مهيأة بجميع المتطلبات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهن يوما دراسيا متكاملا، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ 404 طالبات.