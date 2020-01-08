القبض على مواطن تورط بجرائم سرقة وإشهار سلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط في جرائم سرقة، وإشهار السلاح، وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن نتائج المتابعة الأمنية، وإجراءات البحث والتحري أسفرت عن القبض على المواطن، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم السرقة، وإشهار السلاح، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.