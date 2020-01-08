«البيئة» تدعو 375 متقدما لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 375 مرشحا تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية، ووظائف بالطب البيطري للرجال، لإجراء المقابلات الشخصية اعتبارا من الأحد 24 وحتى الخميس 28 جمادى الأولى الحالي، لمدة 5 أيام.

وأوضحت أن المقابلات تبدأ من الـ8:30 صباحا حتى الـ1:30 ظهرا، منوهة إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج ونسخة منها. وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بتاريخ 3 جمادى الأولى الحالي، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.