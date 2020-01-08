بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عرعر

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة خالد المضياني، أن التسجيل سيكون عبر موقع «نور»، مؤكدا أن القبول لمن كان ميلاده في 14 /‏ 4 /‏ 1436هـ فما قبله، مشيرا إلى إمكانية قبول من كان ميلاده من 15 /‏ 4 /‏ 1436هـ إلى 15 /‏ 7 /‏ 1436هـ، بشرط أن تكون لديه شهادة روضة.