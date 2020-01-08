تعزيز النمو الاقتصادي المطرد وتوفير العمل اللائق تحت مجهر الرؤية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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على الرغم من أن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تهتم بها دول مجموعة العشرين، يسعى إلى توفير العمل اللائق، إلا أنه لا يزال نحو نصف سكان العالم يعيشون على ما يعادل نحو دولارين يوميا، وفي كثير من الأماكن بعضهم لا يضمن الالتحاق بوظيفة للفرار من براثن الفقر.

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وبحسب الأمم المتحدة فإن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.

حقائق

انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في 2007 إلى 5.6% في 2017.

كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.

يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ 45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.

تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي.

على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزلن يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.

توجد حاجة لـ 470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.

الهدف بحلول 2030