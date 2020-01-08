عمانيون يشيدون بمهرجان الغضا في عنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة

تواصلت أمس فعاليات مهرجان الغضا في يومه السادس بعروض شهدتها ساحة العروض الشعبية، وعروض الجناح المصري - الضيف الدولي للمهرجان -، وسط حضور كبير سجل رقما قياسيا من داخل محافظة عنيزة ومن خارجها ومن الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، تابعوا 63 فعالية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

وشهد المهرجان زيارة شباب عمانيين أشادوا بالمهرجان، حيث أبدى الشاب عبدالرحمن البادي إعجابه بالدعم الكبير الذي يقدم للأسر المنتجة الموجودة في المهرجان، فيما أشاد الشاب نايف العلوي بالخدمات الطبية المميزة في المهرجان، والتوعية المتكاملة من قبل الجهات الطبية والصحية في الموقع للزوار. وأشار سعيد البادي إلى التنظيم المميز للفعاليات الشبابية المختلفة كعروض السيارات (الدرفت) التي جذبت المئات من محبي السيارات للاطلاع عليها بشكل يومي، ووجود مشتركين من خارج المملكة.