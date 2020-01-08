ممرات المشاة بجدة تستهوي العوائل مع إطلالة الإجازة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد ممرات المشاة التي شيدت في مختلف أرجاء محافظة جدة متنفسات تستهوي العوائل والشباب، وخاصة محبذي رياضة المشي بشكل يومي مع إطلالة إجازة نصف العام الدراسي، إذ يبلغ عددها 23 ممشى مزودة بأجهزة رياضية وأدوات اللياقة البدنية الملائمة لمختلف الأعمار، وذلك في تمازج بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه عبر ما تشتمل عليه من تجهيزات مختلفة، حيث يصل إجمالي أطوالها لنحو 49.000 متر.

وتتميز هذه الممرات بتوفر مواقف للسيارات العامة، ومواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناطق ألعاب أطفال، وجلسات للعوائل والشباب، ومسار للمكفوفين، فيما يعد ممشى واجهة جدة البحرية هو أطول مماشي جدة بطول 4500 متر، وعرض 10 أمتار، يليه ممشى حي الأمير فواز بالطول نفسه وعرض 15 مترا. أما من حيث العرض فيعد ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد هو الأكثر عرضا بين 25 و75 مترا، يليه ممشى الرحاب الذي يبلغ عرضه بين 24 و42 مترا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، محمد البقمي، أن مشاريع ممرات المشاة من المشاريع الحيوية التي تأتي ضمن استراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع تحسن جودة الحياة وتعزز الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المحافظة، مشيرا إلى أن ممرات المشاة تعمل على تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، مضيفا بأنه يجري الآن العمل على تنفيذ 3 ممرات جديدة في حي القرينية وحي الياقوت والحرازات.