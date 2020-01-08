100 ألف سائح استخدموا تلفريك الهدا بموسم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

في حين شرع تلفريك الهدا في استقبال الزوار يوميا مع حلول موسم إجازة منتصف العام لقضاء أوقات ترفيهية ممتعة مع ما يقدم من برامج وفعاليات مختلفة تستهدف جميع الشرائح العمرية، استخدم 100 ألف سائح تلفريك الهدا خلال موسم الطائف الصيف الماضي.

وأعدت إدارة المنتجع خطة تشغيل يومية تبدأ من الـ1:30 ظهرا بتشغيل عربات التلفريك الـ52 صعودا ونزولا وتنتهي عند الـ8:30 مساء، وتتنوع خلالها الفعاليات التي تقام في جميع مرافق المنتجع لتلبية احتياجات الفئات العمرية من الجنسين.

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وأوضحت إدارة المنتجع أنه جرت تهيئة وتجهيز جميع المرافق من المسابح وعربات التلفريك ومرافق الألعاب المائية المتمثلة في مسابح الصغار ومسابح الكبار، إضافة إلى الألعاب الأخرى المتمثلة في العربات السريعة والسينما D5 وسباق السيارات والمرافق الأخرى المساندة، مبينة أن الفعاليات تتضمن عددا من الأنشطة والمسابقات التي تتناسب مع جميع الزوار من الجنسين.

وأفادت بأن البرامج تنفذ في مواقع عدة من القرية في القشلة، والميدان، وصالات التلفريك بالمحطتين العلوية والسفلية، ومنطقة السوق وسط القرية التي زودت بالمطاعم.

وأحصت إدارة المنتجع عدد السياح السالكين بواسطة تلفريك الهدا الصيف الماضي، وذلك بين منتجع أعالي الهدا ومنتجع الكرا الترفيهي مستفيدين من الخدمات الموجودة بالمشروع، مستمتعين باستخدام التلفريك الذي يربط بين قمة الهدا وأسفل الكر بطول 4200 متر للمسار الواحد، حيث يمتد خط التلفريك بمحاذاة طريق المشاة القديم الذي كان يعد العصب الرئيس لربط أرجاء الجزيرة العربية ببعض، مما يجعل الرحلة به شيقة ومثيرة لربط الماضي بالحاضر.

تلفريك الهدا

6 أمتار في الثانية سرعته

52 عربة يحتوي عليها

100 شخص في الساعة للاتجاه الواحد

8 أشخاص سعة المركبة الواحدة