تذوق العسل في مهرجان جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان

حرص الكثير من المتسوقين وزوار مهرجان جازان للعسل الخامس المقام حاليا في محافظة العيدابي على تذوق أنواع العسل المعروضة في أرجاء المعرض الذي يقدم خلاله 50 نحالا من داخل المنطقة وخارجها أنواعا مختلفة من العسل.

ولدى وصول الزائر مقر المهرجان بالمركز الحضري بالمحافظة، يمتع ناظريه من زاوية إلى أخرى، ويشاهد عسلا مختلفا ألوانه وطعمه ومصدره، من أشجار في الأعالي أو سفوح الجبال وبطون الأودية الخضراء.

وحرص منظمو المهرجان على سلامة كميات العسل المعروضة من حيث جودتها العالية، بعد إخضاعها للكشف المخبري، بما يضمن للمشتري جودة المنتج، فيما يواصل المهرجان فعالياته وسط حضور مميز من أهالي المنطقة وزوارها.