العدل تتيح للرجال والنساء التسجيل كمصلحين خارج قاعات المحاكم أو داخلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء التسجيل كـ «مصلح مسجل» لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها، لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سندات تنفيذية بعد اعتمادها الكترونيا من مركز المصالحة في الوزارة.

وبينت الوزارة أن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد، وأن التسجيل متاح عبر الرابط المخصص.

ومنحت العدل المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة.

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وتضمن نموذج التسجيل عددا من أنواع النزاعات المختلفة، التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة، وهي (أسرية، مالية، نفقة وحضانة، جزائية، مرورية، عقارية، تجارية، وملكية فكرية)، وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.

وأوضحت أن نموذج التسجيل الالكتروني يتطلب توفير البيانات الشخصية للمتقدم، مثل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، ورقم الجوال).

شروط تسجيل «المصلحين»

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك

كامل الأهلية

ألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي

حضور دورات تدريبية يحددها مركز المصالحة

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي

نموذج التسجيل يتضمن: